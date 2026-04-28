Sunrise Communications Aktie

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WKN DE: A40VTK / ISIN: CH1386220409

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sunrise Communications mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sunrise Communications gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,378 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunrise Communications noch 0,000 CHF je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 715,1 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 722,1 Millionen CHF umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,707 CHF, gegenüber -1,600 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 2,96 Milliarden CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,98 Milliarden CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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