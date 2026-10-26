Sunrise Communications Aktie
WKN DE: A40VTK / ISIN: CH1386220409
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunrise Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Sunrise Communications wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,276 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 737,3 Millionen CHF aus – eine Minderung von 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sunrise Communications einen Umsatz von 740,9 Millionen CHF eingefahren.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,588 CHF je Aktie, gegenüber -1,600 CHF je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,95 Milliarden CHF fest. Im Vorjahr waren noch 2,98 Milliarden CHF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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