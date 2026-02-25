Sunrise Realty Trust Aktie

Sunrise Realty Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40G79 / ISIN: US8679811021

25.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sunrise Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sunrise Realty Trust lädt voraussichtlich am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sunrise Realty Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,00 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 24,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Sunrise Realty Trust Inc When Issued 9,31 0,98% Sunrise Realty Trust Inc When Issued

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

