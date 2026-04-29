Erste Schätzungen: Sunrise Realty Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Sunrise Realty Trust lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,263 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sunrise Realty Trust nach den Prognosen von 3 Analysten 6,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 25,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 26,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at