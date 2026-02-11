Erste Schätzungen: Sunrun öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sunrun öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

23 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,028 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -12,510 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 17,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 607,0 Millionen USD gegenüber 518,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD, gegenüber -12,810 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 2,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at