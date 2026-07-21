Erste Schätzungen: Sunrun vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sunrun wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,262 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sunrun einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 747,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 31,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 569,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,71 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,96 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at