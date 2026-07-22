Sunstone Hotel Investors Aktie

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WKN: A0DK4W / ISIN: US8678921011

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sunstone Hotel Investors präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,451 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1403,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sunstone Hotel Investors 0,030 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent auf 266,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 976,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 960,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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