Sunstone Hotel Investors Aktie
WKN: A0DK4W / ISIN: US8678921011
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sunstone Hotel Investors präsentiert voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,451 USD. Dies würde einem Zuwachs von 1403,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sunstone Hotel Investors 0,030 USD je Aktie vermeldete.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent auf 266,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 259,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,427 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 976,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 960,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sunstone Hotel Investors Inc.
|
22.07.26
|Sunstone Hotel Investors – Trotz Prognoseanhebung mit Vorsicht auf den Rest des Jahres blicken (NewsTool)
|
22.07.26
|Sunstone Hotel Investors – Trotz Prognoseanhebung mit Vorsicht auf den Rest des Jahres blicken (NewsTool)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Sunstone Hotel Investors zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Sunstone Hotel Investors präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sunstone Hotel Investors Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sunstone Hotel Investors Inc.
|10,30
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.