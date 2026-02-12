Sunstone Hotel Investors Aktie
Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sunstone Hotel Investors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,015 USD. Dies würde einen Gewinn von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sunstone Hotel Investors -0,020 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 222,9 Millionen USD gegenüber 214,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 937,9 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 905,8 Millionen USD in den Büchern standen.
