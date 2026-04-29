Suntory Beverage & Food Aktie
WKN DE: A140P9 / ISIN: US86803T1043
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suntory Beverage Food legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suntory Beverage Food gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,167 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suntory Beverage Food noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Suntory Beverage Food für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,53 Milliarden USD aus.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,967 USD je Aktie, gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 11,71 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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