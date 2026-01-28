Erste Schätzungen: Suntory Beverage Food präsentiert Quartalsergebnisse

Suntory Beverage Food präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,127 USD aus. Im letzten Jahr hatte Suntory Beverage Food einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,34 Prozent auf 2,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Suntory Beverage Food noch 2,75 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,911 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,05 Milliarden USD, gegenüber 11,20 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at