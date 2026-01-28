Suntory Beverage & Food Aktie

WKN DE: A1WZT4 / ISIN: JP3336560002

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suntory Beverage Food stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suntory Beverage Food veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Suntory Beverage Food für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 39,92 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 33,12 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Suntory Beverage Food 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 442,74 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suntory Beverage Food 419,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 284,27 JPY im Vergleich zu 302,57 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1.726,94 Milliarden JPY, gegenüber 1.696,77 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Suntory Beverage & Food Limited 26,02 -1,74% Suntory Beverage & Food Limited

