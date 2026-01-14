Suominen Corporation Aktie

Suominen Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Suominen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Suominen stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,023 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suominen noch 0,010 EUR je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,5 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 108,7 Millionen EUR aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,142 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,090 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 425,7 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 462,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Suominen Corporation

mehr Nachrichten