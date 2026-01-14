Erste Schätzungen: Suominen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Suominen stellt voraussichtlich am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,023 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suominen noch 0,010 EUR je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,5 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 108,7 Millionen EUR aus.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,142 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,090 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 425,7 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 462,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at