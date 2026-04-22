Suominen Corporation Aktie

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WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suominen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Suominen lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Suominen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,048 EUR. Das entspräche einem Verlust von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 EUR erwirtschaftet wurden.

Suominen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101,9 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,024 EUR je Aktie, gegenüber -0,210 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 429,1 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 412,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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