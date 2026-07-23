Suominen Corporation Aktie

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WKN: 806454 / ISIN: FI0009010862

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suominen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suominen wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 107,0 Millionen EUR gegenüber 99,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,090 EUR im Vergleich zu -0,130 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 417,5 Millionen EUR, gegenüber 412,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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