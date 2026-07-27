Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Super Micro Computer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Super Micro Computer wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,923 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 101,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,60 Milliarden USD gegenüber 5,76 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,80 USD, gegenüber 1,68 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 39,54 Milliarden USD im Vergleich zu 21,97 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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