Superior Plus Aktie
WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036
|
04.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Superior Plus gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Superior Plus lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,188 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Superior Plus ein EPS von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 706,1 Millionen USD für Superior Plus, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 982,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,210 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,26 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Superior Plus Corp
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Superior Plus gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Superior Plus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Superior Plus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Superior Plus Corp
Aktien in diesem Artikel
|Superior Plus Corp
|4,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.