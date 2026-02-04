Superior Plus Aktie

Superior Plus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Superior Plus gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Superior Plus lädt voraussichtlich am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,188 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Superior Plus ein EPS von 0,000 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 706,1 Millionen USD für Superior Plus, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 982,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,210 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,49 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 3,26 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

