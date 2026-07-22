Superior Plus Aktie
WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Superior Plus wird sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,172 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Superior Plus noch ein Verlust pro Aktie von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 429,8 Millionen USD für Superior Plus, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 586,0 Millionen CAD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,318 USD je Aktie, gegenüber 0,350 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 2,43 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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