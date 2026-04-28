Erste Schätzungen: Superior Plus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Superior Plus gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Superior Plus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,526 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,770 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 949,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,45 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,366 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,44 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at