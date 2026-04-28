Superior Plus Aktie
WKN DE: A0RK83 / ISIN: CA86828P1036
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Superior Plus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Superior Plus gibt voraussichtlich am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Superior Plus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,526 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,770 CAD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 949,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 1,45 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,366 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,44 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Superior Plus Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Superior Plus verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Superior Plus informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Superior Plus gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Superior Plus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Superior Plus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Superior Plus Corp
Aktien in diesem Artikel
|Superior Plus Corp
|4,56
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.