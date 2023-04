Erste Schätzungen: Superior Plus vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Superior Plus veröffentlicht voraussichtlich am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,590 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 13,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Superior Plus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,603 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,380 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,39 Milliarden CAD, gegenüber 3,38 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at