Erste Schätzungen: Suprajit Engineering legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suprajit Engineering präsentiert voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,65 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 INR erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,23 Prozent auf 9,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,80 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,20 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 37,60 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 32,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at