Erste Schätzungen: Surgery Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Surgery Partners gibt voraussichtlich am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,058 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Surgery Partners -0,020 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Surgery Partners 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 830,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Surgery Partners 826,2 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,429 USD je Aktie, gegenüber -0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 3,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at