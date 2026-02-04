Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Surgical Science Sweden Registered gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Surgical Science Sweden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,682 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,710 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 268,3 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Surgical Science Sweden Registered einen Umsatz von 251,6 Millionen SEK eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,71 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,58 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 996,1 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 884,1 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at