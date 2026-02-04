Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie

Surgical Science Sweden AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Surgical Science Sweden Registered gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Surgical Science Sweden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,682 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,710 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 268,3 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Surgical Science Sweden Registered einen Umsatz von 251,6 Millionen SEK eingefahren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,71 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,58 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 996,1 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 884,1 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Surgical Science Sweden AB Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Surgical Science Sweden AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Surgical Science Sweden AB Registered Shs 2,27 -0,96% Surgical Science Sweden AB Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen