Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Surgical Science Sweden Registered wird voraussichtlich am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,350 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Surgical Science Sweden Registered ein EPS von 0,650 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 235,9 Millionen SEK aus – eine Minderung von 5,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Surgical Science Sweden Registered einen Umsatz von 250,7 Millionen SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 SEK, gegenüber 1,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 995,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 992,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at