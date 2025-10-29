Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Surgical Science Sweden Registered wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Surgical Science Sweden Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,737 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,840 SEK je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 231,8 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 263,1 Millionen SEK aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,42 SEK je Aktie, gegenüber 2,58 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,02 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 884,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at