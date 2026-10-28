Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Surgical Science Sweden Registered stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,684 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 261,2 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 263,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,31 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 992,3 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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