Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Surgical Science Sweden Registered stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,684 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 261,2 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 263,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,17 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 1,31 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 992,3 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at