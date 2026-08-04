Surgical Science Sweden AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2P46G / ISIN: SE0014428512

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04.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Surgical Science Sweden Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Surgical Science Sweden Registered lädt voraussichtlich am 19.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,400 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,390 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Surgical Science Sweden Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 239,4 Millionen SEK im Vergleich zu 209,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,92 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,31 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 986,4 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 992,3 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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