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WKN DE: A2DMGY / ISIN: JP3397150008

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sushiro Global legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sushiro Global lädt voraussichtlich am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 25,71 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 21,48 JPY je Aktie erzielt worden.

Sushiro Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135,85 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 143,01 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 101,36 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 519,92 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 429,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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