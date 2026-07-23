Sushiro Global Holdings Aktie
WKN DE: A2DMGY / ISIN: JP3397150008
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sushiro Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sushiro Global stellt voraussichtlich am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 33,80 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sushiro Global einen Gewinn von 27,41 JPY je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 20,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 109,34 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Sushiro Global für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 131,95 Milliarden JPY aus.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 141,09 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 101,36 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 522,02 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 429,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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