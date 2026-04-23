Erste Schätzungen: Sushiro Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sushiro Global stellt voraussichtlich am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 70,91 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 39,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 50,73 JPY je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 125,09 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 104,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 258,00 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 202,71 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 504,35 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 429,57 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at