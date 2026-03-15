Erste Schätzungen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird voraussichtlich am 30.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,321 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,870 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 29,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 106,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 150,9 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,72 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 492,5 Millionen EUR, gegenüber 446,2 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at