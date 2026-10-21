SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,568 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,480 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 118,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 111,0 Millionen EUR aus.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 EUR je Aktie, gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 458,4 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 503,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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