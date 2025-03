Erste Schätzungen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) lädt voraussichtlich am 27.03.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2024 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,993 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) noch -0,010 EUR je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 142,6 Millionen EUR im Vergleich zu 101,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,84 EUR, gegenüber 0,250 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 436,5 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 304,3 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at