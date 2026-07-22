Erste Schätzungen: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,432 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,820 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 121,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 143,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,59 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 489,7 Millionen EUR, gegenüber 503,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at