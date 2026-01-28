Erste Schätzungen: Suven Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suven Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,69 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suven Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 99,78 Prozent auf 6,14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,62 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,52 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 26,04 Milliarden INR, gegenüber 11,80 Milliarden INR im Vorjahr.

