Suzano Papel e Celulose Aktie

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WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suzano Papel e Celulose wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,719 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzano Papel e Celulose noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,98 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Suzano Papel e Celulose für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,23 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus. Im Vorjahr waren 1,94 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 10,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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