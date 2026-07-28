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Suzano Papel e Celulose Aktie

Suzano Papel e Celulose für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzano Papel e Celulose präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,232 USD. Das entspräche einer Verringerung von 67,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,710 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Suzano Papel e Celulose in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,28 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 1,94 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 10,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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