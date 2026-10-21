Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzano Papel e Celulose öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,229 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD im Vergleich zu 1,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,64 Milliarden USD, gegenüber 8,97 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at