Suzano Papel e Celulose Aktie
WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suzano Papel e Celulose öffnet voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,229 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,09 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 38,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD im Vergleich zu 1,94 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 10,64 Milliarden USD, gegenüber 8,97 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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