Suzano Papel e Celulose Aktie
WKN DE: A0YHKD / ISIN: US86959K1051
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzano Papel e Celulose vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suzano Papel e Celulose äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,043 USD aus. Im letzten Jahr hatte Suzano Papel e Celulose einen Verlust von -0,930 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,25 Milliarden USD – ein Minus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzano Papel e Celulose 2,43 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber -1,040 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 9,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,79 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
