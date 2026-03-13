Suzhou Jinhong Gas a Aktie

Suzhou Jinhong Gas a Aktie

WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4

13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzhou Jinhong Gas A veröffentlicht voraussichtlich am 28.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,146 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 682,0 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,355 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden CNY, gegenüber 2,52 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- 26,15 11,99% Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A-

