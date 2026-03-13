Suzhou Jinhong Gas a Aktie
Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suzhou Jinhong Gas A veröffentlicht voraussichtlich am 28.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,146 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 682,0 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 667,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,355 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,82 Milliarden CNY, gegenüber 2,52 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
