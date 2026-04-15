Suzhou Jinhong Gas a Aktie
WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suzhou Jinhong Gas A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,182 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Suzhou Jinhong Gas A einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 25,90 Prozent auf 783,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 622,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,562 CNY je Aktie, gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 2,76 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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