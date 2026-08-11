Suzhou Jinhong Gas a Aktie
WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suzhou Jinhong Gas A öffnet voraussichtlich am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,240 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suzhou Jinhong Gas A noch 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Suzhou Jinhong Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 805,4 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 691,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,48 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,486 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,280 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,42 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 2,76 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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