Erste Schätzungen: Suzuken stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suzuken lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 62,14 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 10,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Suzuken 56,14 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Suzuken in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 591,57 Milliarden JPY im Vergleich zu 561,28 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 492,69 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 454,58 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.473,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.399,95 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at