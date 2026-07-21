Suzuki Motor Aktie
WKN DE: A1JK5Z / ISIN: US86959X1072
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Suzuki Motor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suzuki Motor wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,61 USD. Dies würde einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Suzuki Motor 1,46 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,96 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 3,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 42,23 Milliarden USD, gegenüber 41,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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