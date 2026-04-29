Suzuki Motor Aktie
WKN DE: A1JK5Z / ISIN: US86959X1072
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzuki Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suzuki Motor stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzuki Motor ebenfalls ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 10,62 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Suzuki Motor einen Umsatz von 10,11 Milliarden USD eingefahren.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,20 USD, gegenüber 5,66 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 39,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 38,21 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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