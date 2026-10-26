Erste Schätzungen: Suzuki Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzuki Motor gibt voraussichtlich am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren 47,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Suzuki Motor 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.715,99 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Suzuki Motor 1.466,46 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 240,69 JPY je Aktie, gegenüber 227,69 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 6.918,89 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 6.292,97 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at