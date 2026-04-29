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WKN: 857310 / ISIN: JP3397200001

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suzuki Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzuki Motor wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Suzuki Motor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 56,15 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 54,09 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,31 Prozent auf 1.685,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Suzuki Motor noch 1.541,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 205,18 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 215,66 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6.194,23 Milliarden JPY, gegenüber 5.825,16 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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