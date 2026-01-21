Erste Schätzungen: Suzuki Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzuki Motor lädt voraussichtlich am 05.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 52,24 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,94 Prozent erhöht. Damals waren 48,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1.565,32 Milliarden JPY – ein Plus von 9,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzuki Motor 1.428,72 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 196,61 JPY je Aktie, gegenüber 215,66 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 6.104,10 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 5.825,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at