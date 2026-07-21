Erste Schätzungen: Suzuki Motor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suzuki Motor präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 64,41 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Suzuki Motor 52,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Suzuki Motor in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.595,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.397,77 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 213,82 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 227,69 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 6.760,02 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 6.292,97 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at