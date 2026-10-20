Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sveafastigheter (publ) Registered B wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,500 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sveafastigheter (publ) Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,46 Prozent auf 413,9 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 404,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,420 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,63 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,59 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at