Erste Schätzungen: Sveafastigheter (publ) Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Sveafastigheter (publ) Registered wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Sveafastigheter (publ) Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,780 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Sveafastigheter (publ) Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 403,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sveafastigheter (publ) Registered 396,0 Millionen SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,15 SEK, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,62 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at